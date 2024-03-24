Тренер группы Слюсаренко: создавать очередную рядовую пару — для нас это неинтересно

Тренер группы Павла Слюсаренко Егор Закроев рассказал об индивидуальных особенностях пар, состоящих в группе.

«Мне кажется, главная фишка вашей группы, — несмотря на то что у вас очень много пар, они все разные, у всех есть какие-то свои особенности. Как вы находите эти фишки, которые отличают каждую пару?» — спросила Левхина.

«Если глобально уходить в этот вопрос, то уже на моменте создания пары мы стараемся просматривать эти фишки, закладывать их, искать индивидуальность пары. Просто создавать очередную рядовую пару, которая будет занимать средние места, – для нас это неинтересно. Каждая новая пара — для нас это вызов. Мы пытаемся сделать её неповторимой благодаря не только тренерскому коллективу — Павлу Слюсаренко, мне и Тане Тудвасевой, но и нашим хореографам-постановщикам: и Серёже Плишкину, и Ивану Малафееву, и скользисту Максиму Болотину, который раскрывает их с точки зрения шагов, связующих элементов. Плюс мы пригласили Ксюшу Васькину, которая работает не только с хореографией, но и с мимикой, с лицом. У нас большой тренерский штаб, в котором многонаправленная подготовка. И все пары работают со всеми этими специалистами. Где-то больше, где-то меньше — по надобности.

Было бы, наверное, тяжелее, если бы был один тренер, один хореограф и 12 пар. Легче было бы сделать, грубо выражаясь, станок с одинаковой техникой, с одинаковыми элементами, программами и так далее, и просто перекидывать один макет. Но, повторюсь, что мы настолько любим свою работу, что мы не можем себе позволить такого, чтобы у нас пары были похожи друг на друга. Мы изначально в истоках пары рассматриваем вариант индивидуальности, смотрим в будущее пары, а не так, что просто поставили на юниорский уровень, покатались сезон-два, и всё, до свидания. Наверное, залог успеха в том, что мы изначально создаём пары на долгое сотрудничество», — сказал Закроев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Полное интервью читайте завтра, 25 марта, на «Чемпионате» в 8:00.