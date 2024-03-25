Тренер группы Слюсаренко рассказал о работе с Бойковой и Козловским

Егор Закроев, тренер группы Павла Слюсаренко, прокомментировал работу с двукратными чемпионами России в спортивных парах Александрой Бойковой и Дмитрием Козловским.

«Результаты работы я, наверное, не буду оценивать. Наша задача была выявить те минусы, которые были именно в парных элементах, и попробовать их вычистить. Сделать элементы более стабильными, более качественными, чтобы выросли GOE за эти элементы. Ребята обратились к нам за помощью, за тем, что мы делаем и для своей группы. Ничего нового, ничего специального мы не делаем. У нас были конкретные задачи по определённым элементам, мы пытались их просто улучшить. Начали ребята с нами, в июне вышли на сборы, раскатывались. А формат — по надобности. Когда в тренерском штабе Этери Георгиевны чувствуют, что ребятам нужно приехать к нам в Пермь, они периодически приезжают на неделю на мини-сбор. Находятся здесь, мы работаем над элементами, накатываем программы», — сказал Закроев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Кубок Первого канала. Спортивные пары. Бойкова / Козловский: