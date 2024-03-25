Тренер рассказал, почему пары группы Слюсаренко не участвовали в турнире шоу-программ

Егор Закроев, тренер группы Павла Слюсаренко, рассказал, почему пары этой группы не участвовали в турнире шоу-программ.

«Обсуждения велись после Нового года. В начале сезона не было планов на шоу-турнир, потому что это совсем далёкая цель. Мы вернулись к этому вопросу где-то в начале февраля, перед Спартакиадой. Мы целенаправленно готовились на Спартакиаду, которая была в середине февраля. После неё было две недели, и там уже Кубок Первого канала, нужно было отрабатывать программы. Мы готовились полноценно, обе программы накатывали как к любому другому турниру, ни хуже, ни лучше. Старались подвести своих спортсменов в максимальной форме. 3 марта закончился Кубок, и через пять дней в этом же городе был турнир шоу-программ. Плюс было очень много заявок. Мы не хотели ждать, допустят нас или не допустят. И не хотелось показывать сырые показательные номера. А чтобы сделать качественные, интересные номера, которые понравятся болельщикам, зрителям Первого канала, судьям, наверное, потребовалось бы больше времени, чем пять дней.

Самое основное — это маленький срок. Если бы «Русский вызов» отодвинули чуть попозже, наверное, мы бы подали заявку и поучаствовали, скорее всего, всеми тремя парами. Но приняли коллективное решение, что мы не будем там участвовать в этом году», — сказал Закроев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.