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Илья Малинин опубликовал фото с золотой медалью чемпионата мира — 2024

Илья Малинин опубликовал фото с золотой медалью чемпионата мира — 2024
Илья Малинин
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Чемпион мира по фигурному катанию — 2024 в мужском одиночном катании Илья Малинин опубликовал фотографию с золотой медалью.

Илья Малинин

Илья Малинин

Фото: из личного архива Ильи Малинина

«Чувствую невероятную благодарность за этот момент в карьере. Ваша поддержка значит для меня всё! Упорный труд даёт свои плоды!» — написал американский фигурист в социальных сетях.

Напомним, в произвольной программе Малинин выполнил четверной аксель, затем прыгнул четверные лутц, риттбергер, сальхов и лутц в каскаде с тройным флипом через ойлер, а позже приземлил каскад четверной тулуп — тройной тулуп, установив мировой рекорд по баллам за произвольную программу. Второе место на турнире занял японец Юма Кагияма, третьим стал француз Адам Сяо Хим Фа. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала выступление победителя турнира лучшим выступлением в истории фигурного катания.

Фигурное катание. ЧМ-2024. Монреаль, Канада
Мужчины. Произвольная программа
24 марта 2024, воскресенье. 01:00 МСК
Окончено
1
Илья Малинин
США
333.76
2
Юма Кагияма
Япония
309.65
3
Адам Сяо Хим Фа
Франция
284.39
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