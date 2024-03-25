Татьяна Тарасова ответила, стоило ли следить за чемпионатом мира — 2024 без россиян

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высоко оценила прошедший в Монреале (Канада) чемпионат мира – 2024.

«Чемпионат мира стоило смотреть, если вы поклонник фигурного катания. Там было много выдающихся прокатов. Малинин поразил весь мир. Отсутствие российских спортсменов? Сейчас так. Не вижу смысла постоянно говорить об этом», — приводит слова Тарасовой «РБ Спорт».

Напомним, в Монреале Малинин завоевал дебютный титул чемпиона мира. В произвольной программе Илья выполнил четверной аксель, затем прыгнул четверные лутц, риттбергер, сальхов и лутц в каскаде с тройным флипом через ойлер, а позже приземлил каскад четверной тулуп — тройной тулуп, установив мировой рекорд по баллам за произвольную программу.