Леонова — о Малинине: он уникальный человек. Думаю, ещё не скоро его достижения повторят

Серебряным призёр чемпионата мира – 2012 в женском одиночном катании Алёна Леонова высказалась об успехах чемпиона мира по фигурному катанию — 2024 в мужском одиночном катании Ильи Малинина.

«Этот чемпионат мира можно назвать чемпионатом мира имени Ильи Малинина. Когда я смотрела его выступление, его четверные прыжки виделись мне тройными — с такой легкостью он их выполнял! И прыжки, и вращения, и программа — всё в совокупности дало максимальные баллы. Для меня был шок, что он настолько легко выполняет все эти ультра-си.

Он уникальный человек. Думаю, ещё не скоро его достижения будут повторены. Колоссальная работа проведена, видно, что то, как он ровно катался по сезону, долго нарабатывалось. Мне кажется, ещё долго никто не сможет покорить столько четверных в одной программе и настолько чисто их делать. То, как он прыгает, это будто завели игрушку, поставили таймер, и он просто вышел, оттарабанил и ушёл» — сказала Леонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Напомним, в произвольной программе Малинин выполнил четверной аксель, затем прыгнул четверные лутц, риттбергер, сальхов и лутц в каскаде с тройным флипом через ойлер, а позже приземлил каскад четверной тулуп — тройной тулуп, установив мировой рекорд по баллам за произвольную программу.