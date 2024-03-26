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Володин — о поздравлениях с медалью ЧМ от россиян: Галлямов записал мне «кружочек»

Володин — о поздравлениях с медалью ЧМ от россиян: Галлямов записал мне «кружочек»
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Бывший российский фигурист Никита Володин, выступающий в парном катании с Минервой Хазе за Германию, рассказал, кто из российских коллег поздравил его с медалью, завоёванной на чемпионате мира — 2024 в Монреале (Канада).

Хазе и Володин стали обладателями бронзовых медалей в соревнованиях спортивных пар на прошедшем мировом первенстве. Победу одержали канадские фигуристы Динна Стеллато-Дудек и Максим Дешам.

«Поздравил ли кто-то с медалью из российских ребят? Саша Галлямов самый первый написал, точнее записал мне «кружочек» (смеётся). Говорит, молодцы, отличный получился дебют на чемпионате мира. Мне приятно, что он за нами следит, смотрит выступления, а я, в свою очередь, всегда слежу за его прокатами», — сказал Володин.

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