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Туктамышева ответила на вопрос о возможном возобновлении карьеры

Туктамышева ответила на вопрос о возможном возобновлении карьеры
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Чемпионка мира, Европы и России российская фигуристка Елизавета Туктамышева высказалась о возможном возобновлении карьеры в интервью перед ледовым гала-шоу Санкт-Петербургского ледового театра в постановке серебряного призёра Олимпийских игр 2002 года в танцах на льду, хореографа и продюсера Ильи Авербуха, которое пройдёт сегодня, 26 марта, в Санкт-Петербурге.

«Наверное, когда-нибудь. В планах есть всегда, как получится, посмотрим», — приводит слова Туктамышевой корреспондент «Чемпионата» Валерия Кукалева.

Напомним, Елизавета Туктамышева в сезоне 2023/24 выступила на контрольных прокатах, но после объявила о приостановке спортивной карьеры. Теперь фигуристка задействована в соревнованиях в качестве комментатора. Во многих интервью одной из причин приостановки карьеры она называла неучастие России в международных турнирах из-за отстранения ISU.

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