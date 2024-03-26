Евгений Семененко высказался о победе Ильи Малинина на чемпионате мира-2024

Двухкратный чемпион России, участник Олимпийских игр в Пекине 2024 года Евгений Семененко в интервью перед шоу Ильи Авербуха высказался о результатах чемпионата мира 2024 года, который с 20 по 24 марта проходил в Монреале (Канада). Отметим, что победу в мужском одиночном катании одержал американский фигурист Илья Малинин.

«Смотрел ли чемпионат мира? Смотрел. Тройка призеров понравилась, фигурное катание выходит на новый уровень, в том числе, в мужском одиночном. Будем смотреть, как все дальше будет развиваться. Досягаем ли Малинин? Невозможного ничего нет, сейчас он выиграл», — приводит слова Костомарова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Напомним, серебряную медаль чемпионата мира-2024 выиграл японец Юма Кагияма. На третьем месте расположился французский спортсмен Адам Сяо Хим Фа, сумевший благодаря отличной произвольной программе подняться с 19-ого места после первого дня соревнований на итоговое 3-е.