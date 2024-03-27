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Алиса Двоеглазова назвала девушку, которая первой сможет прыгнуть четверной аксель

Алиса Двоеглазова назвала девушку, которая первой сможет прыгнуть четверной аксель
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Победительница российского финала Гран-при-2024, серебряный призёр первенства России среди юниоров Алиса Двоеглазова назвала девушку, которая первой сможет прыгнуть четверной аксель.

«Может, Маргарита Базылюк. Как вообще ощущается конкуренция с Маргаритой Базылюк? Просто как-то привыкаешь. Я очень уважаю Маргариту как спортсменку и как соперницу. Она молодец. Я не смотрю прокаты чьи-то перед своими. Я просто борюсь сама с собой, чтобы выдать свой максимум, сделать то, что нужно сделать мне», — приводит слова Двоеглазовой ТАСС.

Напомним, в этом году Двоеглазова и Базылюк боролись за первые места на всех главных юниорских стартах. На первенстве России первой становилась Базылюк, в финале Гран-при России — Двоеглазова. Также обе спортсменки участвовали в Кубке Первого канала вместе со взрослыми фигуристками.

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