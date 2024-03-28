Дикиджи: если буду усердно работать, то способен догнать Малинина

Серебряный призёр чемпионата России, бронзовый призёр Спартакиады сильнейших и победитель двух этапов Гран-при России сезона-2023/2024 Владислав Дикиджи прокомментировал выступление американского фигуриста Ильи Малинина на чемпионате мира — 2024 в Монреале (Канада), а также заявил, что сможет достичь результатов американца при усердной работе.

«Чемпионат мира смотрел, впечатления невероятные. Это высший уровень, чтобы человек прыгал в произвольной программе шесть четверных и заканчивал каскадом ультра-си. Этот парень — гений. Талант, работа, гениальность. Если буду усердно работать, то, в принципе, способен догнать его. Малинин сказал, что мой четверной аксель выглядел лёгким? Было приятно увидеть такой позитив в его словах, правда. Думаю, пока аксель Малинина лучше моего. Но я буду обязательно его догонять и, может быть, сделаю лучше!» — приводит слова Дикиджи «Спорт-экспресс».

Напомним, Малинин одержал победу в соревновнованиях мужчин-одиночников на минувшем чемпионате мира. В произвольной программе американец установил мировой рекорд по баллам. Дикиджи является вторым фигуристом в мире после Малинина, сумевшим чисто исполнить четверной аксель.