Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Хавронина и Нарижный — лучший танцевальный дуэт сезона, по мнению читателей «Чемпионата»

Хавронина и Нарижный — лучший танцевальный дуэт сезона, по мнению читателей «Чемпионата»
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 29 марта, завершилось голосование «Чемпионата» о лучших фигуристах сезона-2023/2024 России и всего мира, в котором читателям было предложено выбрать лучший танцевальный дуэт по итогам всех турниров. По его итогам лучшими танцорами на льду в этом сезоне были признаны Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный — бронзовые призёры чемпионата России и Спартакиады сильнейших.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с полными итогами голосования.

1. Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный (Россия).
2. Александра Степанова и Иван Букин (Россия).
3. Софья Леонтьева и Даниил Горелкин (Россия).
4. Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (Канада).
5. Мэдисон Чок и Эван Бэйтс (США).
6. Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (Италия).
7. Екатерина Миронова и Евгений Устенко (Россия).
8. Диана Дэвис и Глеб Смолкин (Грузия).
9. Евгения Лопарева и Жоффре Бриссо (Франция).
10. Елизавета Худайбердиева и Егор Базин (Россия).

Материалы по теме
Степанова и Букин или всё же чемпионы мира? Выбираем лучший танцевальный дуэт сезона!
Рейтинг
Степанова и Букин или всё же чемпионы мира? Выбираем лучший танцевальный дуэт сезона!
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android