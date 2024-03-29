Хавронина и Нарижный — лучший танцевальный дуэт сезона, по мнению читателей «Чемпионата»

Сегодня, 29 марта, завершилось голосование «Чемпионата» о лучших фигуристах сезона-2023/2024 России и всего мира, в котором читателям было предложено выбрать лучший танцевальный дуэт по итогам всех турниров. По его итогам лучшими танцорами на льду в этом сезоне были признаны Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный — бронзовые призёры чемпионата России и Спартакиады сильнейших.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с полными итогами голосования.

1. Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный (Россия).

2. Александра Степанова и Иван Букин (Россия).

3. Софья Леонтьева и Даниил Горелкин (Россия).

4. Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (Канада).

5. Мэдисон Чок и Эван Бэйтс (США).

6. Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (Италия).

7. Екатерина Миронова и Евгений Устенко (Россия).

8. Диана Дэвис и Глеб Смолкин (Грузия).

9. Евгения Лопарева и Жоффре Бриссо (Франция).

10. Елизавета Худайбердиева и Егор Базин (Россия).