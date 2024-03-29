Хавронина и Нарижный — лучший танцевальный дуэт сезона, по мнению читателей «Чемпионата»

Сегодня, 29 марта, завершилось голосование «Чемпионата» о лучших фигуристах сезона-2023/2024 России и всего мира, в котором читателям было предложено выбрать лучший танцевальный дуэт по итогам всех турниров. По его итогам лучшими танцорами на льду в этом сезоне были признаны Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный — бронзовые призёры чемпионата России и Спартакиады сильнейших.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с полными итогами голосования.
1. Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный (Россия).
2. Александра Степанова и Иван Букин (Россия).
3. Софья Леонтьева и Даниил Горелкин (Россия).
4. Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (Канада).
5. Мэдисон Чок и Эван Бэйтс (США).
6. Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (Италия).
7. Екатерина Миронова и Евгений Устенко (Россия).
8. Диана Дэвис и Глеб Смолкин (Грузия).
9. Евгения Лопарева и Жоффре Бриссо (Франция).
10. Елизавета Худайбердиева и Егор Базин (Россия).