Евгения Медведева объяснила, почему в России фигурное катание «возведено в культ»

Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании российская фигуристка Евгения Медведева объяснила популярность фигурного катания в России.

«Фигурное катание, на самом деле, популярно не только в России. Да, есть страны, которые в плане фигурного катания немного заморожены. Например, в тех же Штатах американский футбол в культе. У нас в культе – фигурное катание. Ну, так получилось. Хотя в США есть наиталантливейшие фигуристы, которые лучшие в мире. Олимпиаду 2022 года выиграл американец Нэйтан Чен. Невероятный просто! Да, у них есть рекламные контракты, есть заработок, но при этом видно, что фигурное катание, и в его лице тоже, не возведено в такой культ, как у нас.

Почему так происходит? Ну, наверное, потому что в нашей стороне нарочито, то есть с абсолютным пониманием дела, развивается медийная сторона спорта. Тот же «Ледниковый период» — это огромный вклад в медийное развитие фигурного катания. Наверное, это тенденция последних лет пяти. Потому что, даже ещё когда я во взрослые вышла, мне было лет 15, допустим, выиграла я этап Гран-при, тебе – молодец, напечатают в газете и снимут сюжет на минуту на федеральном канале.

А потом и «Ледниковый период» начался, и видно было, что Федерация фигурного катания начала вкладываться в развитие. Появились фан-группы, которые начали всё выносить в массы. Получилась такая паутина. И сейчас, если включишь «Первый канал», там такие сюжеты про фигурное катание, у нас такие турниры существуют, которые направлены чисто на развитие медийности, на развлечение зрителя. Придумываются соревнования абсолютно нового формата, чтобы людям было интересно. Почему люди это смотрят? Потому что им весело, им интересно это зрелище», — сказала Медведева на YouTube-канале «Несладкий бизнес».