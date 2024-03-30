Медведева: раньше художественная гимнастика привлекала стройными девочками в платьях

Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании российская фигуристка Евгения Медведева ответила, по какой причине художественная гимнастика в России популярна наравне с фигурным катанием.

«В художественной гимнастике сейчас тоже делаются шоу, наверное, это последние года два-три. Всё, что раньше привлекало, — это красивое платье, это очень красивые и стройные девочки, это необычность самого вида спорта, тот же узел ногами завязать, это же офигеть! И это зрелищно, а людям нужно зрелище. Всё, что красиво, всё, что интересно, всё, что вызывает вау-эффект. Мы прыгаем, скачем на льду, на лезвиях, на замороженной воде, человек думает: «Ничего себе! Пойду посмотрю трансляцию». Это просто интересно, поэтому популярно», — сказала Медведева на YouTube-канале «Несладкий бизнес».