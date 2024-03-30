«Улучшаю катание». Костомаров опубликовал видео с тренировки на льду

Олимпийский чемпион 2006 года Роман Костомаров, выступавший с Татьяной Навкой в танцах на льду, опубликовал видео с тренировки на льду в преддверии шоу Ильи Авербуха в Минске (Беларусь).

«Треним‑треним, улучшаю своё нынешнее катание. До встречи в Минске», — написал Костомаров в своём телеграм‑канале, опубликовав видео, на котором катается на коньках.

Напомним, 10 января 2023 года олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров был госпитализирован в реанимацию с тяжёлой формой пневмонии. Из-за осложнений у спортсмена развился некроз периферийных сосудов, после чего врачи приняли решение об ампутации конечностей, Роман потерял обе стопы, руку и пальцы оставшейся руки. После процедуры протезирования Костомаров смог вернуться на лёд и в декабре 2023 года выступил на юбилейном шоу Ильи Авербуха в паре с Татьяной Навкой.