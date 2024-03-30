Медведева: гендерное неравенство в фигурном катании? Это больше к парням относится

Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании российская фигуристка Евгения Медведева ответила, сталкивалась ли с гендерным неравенством в фигурном катании.

«Нет, вообще. Какое гендерное неравенство в фигурном катании? Наверное, это больше вписывается в тему парней, нежели девушек. Фигурное катание — девчачий вид спорта. Сколько угодно это можно услышать от хоккеистов. Мужик не будет заниматься фигурным катанием. Мужик играет условно в хоккей. Мужик, который играет в хоккей, иди попробуй сделай тройной или четверной тулуп во второй половине программы, ещё и так, чтобы это было красиво. Там такие физические данные должны быть. В нашем спорте это больше к парням относится. У нас мальчики наисильнейшие, с невероятным характером. Да, они выходят в комбинезонах, да, они выходят в рубашках, усыпанными стразами, но это красиво, и они знают, что это красиво», — сказала Медведева на YouTube-канале «Несладкий бизнес».