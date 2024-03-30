Евгения Медведева призналась, что ей было стыдно за фотосессию для журнала Maxim

Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании российская фигуристка Евгения Медведева откровенно рассказала, как на её становление повлияло участие в фотосессии для мужского журнала Maxim.

«Для меня это опыт, который был прямо на грани риска. Не то чтобы я довольна тем, как выгляжу на фотках. Но я поняла, что для меня это был такой толчок развития себя как женщины. Я смотрю на эти фотки и понимаю, что я достаточно зажата там. И думаю: «А я не хочу быть настолько зажатой». Казалось бы, закрытый купальник, ничего такого суперразвратного нет. И я думаю: «Блин, а что я так зажалась-то?»

Я молодая, красивая девчонка, смотрю на эти фотки и думаю: «А я не хочу стесняться». С того момента я начала в себе разгонять именно вот эту вот женственность. После этого у меня было много личных фотосессий, которые раскрыли во мне какой-то шарм, который я теперь вижу сама в себе.

Необходима ли была эта фотосессия в Maxim? Абсолютно нет. Помогла ли она мне? Да. Стыдно ли мне? Нет. Возможно, тогда мне было стыдно, а сейчас — вообще нет. Вот она, разница. И эта разница наступила именно из-за этой фотосессии», — сказала Медведева на YouTube-канале «Несладкий бизнес».