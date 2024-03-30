Медведева призналась, что её задевают публичные высказывания о ней коллег и тренеров

Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании российская фигуристка Евгения Медведева призналась, что медийные нападки оказывают на неё большее давление, чем комментарии в социальных сетях.

«Было несколько волн, которые я успешно прожила. Не то чтобы этот хейт на меня сильно повлиял. Если мы говорим про комментарии людей под фотографией — это одно, а другое, когда на тебя медийно люди набрасываются. Когда журналисты начинают звонить твоим знакомым тренерам, и эти тренеры говорят: «Ой, ну, кстати, да»… Или когда спортсмены начинают высказываться как-то. Или когда статьи выходят в крупных изданиях, которые направлены против тебя. И ты сидишь такой — чего, блин?

Если мы говорим про хейт — больше на меня влияние оказали, конечно, всякие статьи. Высказывания тренеров, которых было мало, но они были. Мы говорим про волны хейта после каких-то конкретных событий в моей жизни. А всё, что в комментариях творится, — это просто развлечение для психики. Хороший комментарий — классно, нехороший комментарий — ну ладно, пролистну дальше», — сказала Медведева на YouTube-канале «Несладкий бизнес».