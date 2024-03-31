Скончалась заслуженный тренер России Наталья Дубинская, воспитавшая Валиеву и Авербуха

Сегодня, 31 марта, на 75-м году жизни скончалась заслуженный тренер России по фигурному катанию Наталья Дубинская, в своё время воспитавшая множество чемпионов всероссийского и международного уровней. Об этом в социальных сетях сообщил её сын, тренер в танцах на льду, Денис Самохин.

«Вчера ушла моя мама… Тренер Ирины Лобачёвой и Ильи Авербуха, Николая Морозова, Елены Ильиных и Никиты Кацалапова, Даниила Глейхенгауза и Камилы Валиевой, Екатерины Кураковой и братьев Успенских, Александра Шубина и Даниила Самсонова, Анастасии Метёлкиной и многих-многих других», — написал Самохин в социальных сетях.

Отметим, что последние четыре года Дубинская боролась со страшной неизлечимой болезнью БАС (боковой амиотрофический склероз).