Тарасова: Дубинская делала большую работу — тренировала молодёжь с большой самоотдачей

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о смерти Натальи Дубинской, известного тренера, воспитавшего множество чемпионов всероссийского и международного уровней, в том числе Валиеву, Авербуха, Кацалапова и других именитых спортсменов.

«Наталья Дубинская — прекрасный тренер и чудесный человек. Она делала очень большую незабываемую работу. Тренировала молодёжь и тренировала грамотно с большой самоотдачей, профессионализмом и любовью. Светлая память», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, трагическое событие произошло вчера, 30 марта. Об этом сообщил сын Дубинской, известный тренер в танцах на льду Денис Самохин.