Нина Мозер: мы точно будем менять формат Битвы школ

Тренер по фигурному катанию Нина Мозер рассказала, что формат Битвы школ будет меняться. Решение связано с нехваткой фигуристов.

«Мы абсолютно точно будем менять формат, потому что у нас катастрофически не хватает мальчиков, команды не имеют в наличии тех участников, которые изначально планировались. Сейчас активно ведем обсуждения изменения формата. 10 апреля на президиуме будем обсуждать этот вопрос», — передаёт слова Мозер корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.