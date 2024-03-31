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Нина Мозер: мы точно будем менять формат Битвы школ

Нина Мозер: мы точно будем менять формат Битвы школ
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Тренер по фигурному катанию Нина Мозер рассказала, что формат Битвы школ будет меняться. Решение связано с нехваткой фигуристов.

«Мы абсолютно точно будем менять формат, потому что у нас катастрофически не хватает мальчиков, команды не имеют в наличии тех участников, которые изначально планировались. Сейчас активно ведем обсуждения изменения формата. 10 апреля на президиуме будем обсуждать этот вопрос», — передаёт слова Мозер корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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