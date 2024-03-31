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Нина Мозер рассказала, как «Битва школ» влияет на популяризацию фигурного катания

Нина Мозер рассказала, как «Битва школ» влияет на популяризацию фигурного катания
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Тренер по фигурному катанию Нина Мозер, в своё время воспитавшая множество чемпионов в парном катании всероссийского и международного уровней, высказалась о том, как «Битва школ» влияет на рост популярности фигурного катания в России.

— Нина Михайловна, как возникла идея сделать фильм про «Битву школ»?

— Идея возникла у нас с Антоном Викторовичем Абдурахмановым, воплощаем её в жизнь. Будет интересно посмотреть, приглашаем всех, будет публичный просмотр.

— Как «Битва школ» влияет на популяризацию фигурного катания?

— В том году мы зазывали, а сейчас у нас все хотят выступать. Для нас это один из показателей того, что это интересно и нравится всем.

— Как в целом отстранение влияет на популярность фигурного катания в России?

— Мне кажется, в общем не влияет, потому что фигурного катания много по телевидению, много в общественном пространстве. Родители продолжают вести детей заниматься фигурным катанием. А глобально… Мы посмотрим, за один год сложно сказать.

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