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Петросян: четверной сальхов прыгнула на эмоциях. Вжих — и выехала!

Петросян: четверной сальхов прыгнула на эмоциях. Вжих — и выехала!
Аделия Петросян
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Российская фигуристка, победительница Спартакиады сильнейших — 2024 Аделия Петросян объяснила, почему считает себя эмоциональным человеком.

«Я вообще эмоциональна по жизни. Бывают моменты, когда я очень сильно расстраиваюсь, если что-то не получается. И я сильно реагирую на радостные события. Даже после того, как я испытываю положительные эмоции, приходит усталость: такие качели (смеётся).

Совершала ли я на эмоциях резкие поступки? Конечно. Допустим, на четверной сальхов я пошла и с первого раза прыгнула на эмоциях. Просто какой-то день был такой. Шла тренировка, прыгали по заданиям. И вот тренеры просят прыгнуть тройной сальхов или, кто умеет, четверной. Я внезапно думаю: «А дай-ка я попробую». Вжих — и выехала!» — сказала Петросян в интервью Sport24.

Ранее стало известно, что Петросян заняла второе место по количеству заработанных призовых за сезон. Первая позиция осталась за участником Олимпийских игр в Пекине Евгением Семененко.

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