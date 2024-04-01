Петросян — о Малинине: смотрела его прокат и не верила, что он каждый прыжок выезжает

Российская фигуристка, победительница Спартакиады сильнейших — 2024 Аделия Петросян рассказала, как относится к выступлению американского фигуристка Ильи Малинина на ЧМ-2024.

«Я смотрела его прокат и просто не верила, что он каждый следующий прыжок выезжает и выезжает. А ведь там заходы ещё сложные были, и я просто удивлялась каждому этому элементу.

Наверное, это какой-то дар у человека, которым он ещё и умеет пользоваться. Очень круто! Интересно за ним наблюдать. Конечно, желаю ему здоровья и сил выкатывать такой контент», — сказала Петросян в интервью Sport24.

Ранее стало известно, что Петросян заняла второе место по количеству заработанных призовых за сезон. Первая позиция осталась за участником Олимпийских игр в Пекине Евгением Семененко.