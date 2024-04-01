«В журналистику не мечу». Петросян рассказала, каким видит своё будущее

Российская фигуристка Аделия Петросян рассказала, каким видит своё будущее. Спортсменке предстоит сдача Единого государственного экзамена (ЕГЭ).

«Я объективна и реалистична, поэтому, пожалуй, в журналистику не мечу. Для журналистики всё-таки нужна превосходная дикция. А это у меня не всегда бывает. Лучше пойду в ту сферу, которая будет мне ближе по характеру и в эмоциональном плане.

Для меня сейчас на первом месте — получить образование, а после этого уже думать, в каком направлении двигаться дальше. Есть пара вариантов», — сказала Петросян в интервью Sport24.

Аделия Петросян является победительницей Спартакиады сильнейших — 2024 в женском одиночном катании, двукратной чемпионкой финала Гран-при России. Ранее стало известно, что фигуристка заняла второе место по количеству заработанных призовых за сезон. Первая позиция осталась за участником Олимпийских игр в Пекине Евгением Семененко.