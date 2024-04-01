Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«В журналистику не мечу». Петросян рассказала, каким видит своё будущее

«В журналистику не мечу». Петросян рассказала, каким видит своё будущее
Аделия Петросян
Аудио-версия:
Комментарии

Российская фигуристка Аделия Петросян рассказала, каким видит своё будущее. Спортсменке предстоит сдача Единого государственного экзамена (ЕГЭ).

«Я объективна и реалистична, поэтому, пожалуй, в журналистику не мечу. Для журналистики всё-таки нужна превосходная дикция. А это у меня не всегда бывает. Лучше пойду в ту сферу, которая будет мне ближе по характеру и в эмоциональном плане.

Для меня сейчас на первом месте — получить образование, а после этого уже думать, в каком направлении двигаться дальше. Есть пара вариантов», — сказала Петросян в интервью Sport24.

Аделия Петросян является победительницей Спартакиады сильнейших — 2024 в женском одиночном катании, двукратной чемпионкой финала Гран-при России. Ранее стало известно, что фигуристка заняла второе место по количеству заработанных призовых за сезон. Первая позиция осталась за участником Олимпийских игр в Пекине Евгением Семененко.

Материалы по теме
Петросян: не чувствую себя первым номером в стране
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android