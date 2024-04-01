«Давайте я приеду». Алиев рассказал, как вывел на соревнования ученицу Соколовской

Чемпион России и Европы, участник Олимпийских игр 2018 года Дмитрий Алиев рассказал, как вывел на соревнования ученицу Светланы Соколовской Софью Важнову.

«Никакого нового статуса, на самом деле, нет, ни в коем случае не набиваюсь пока что в тренеры, хотя думаю, что предстоит мне ещё это. Сейчас это просто знак поддержки и уважения Светлане Владимировне Соколовской. У нас не так давно произошло событие в виде шоу на нашем катке, и Сонечка осталась кататься на неделю в Питере, готовилась к этому турниру. Тренеры уехали в Москву готовить других ребят, бывает такое, что всем не разорваться. Я иногда помогал Соне, наблюдал за её тренировочным процессом, как-то приняли такое совместное решение, я выдвинул свою кандидатуру, сказал: «Давайте я приеду и поддержу, мне всё равно делать нечего». С удовольствием приехал поддержать, уверен, что это непросто — выходить одной на лёд и кататься», — передаёт слова Алиева корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Отметим, во всероссийских соревнованиях «Серебряное ожерелье России» в Выборге, которые состоялись на прошедших выходных, принимала участие ученица Светланы Соколовской Софья Важнова. Она выиграла турнир с результатом 215,95 балла, а у бортика её поддерживал Дмитрий Алиев.