Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Давайте я приеду». Алиев рассказал, как вывел на соревнования ученицу Соколовской

«Давайте я приеду». Алиев рассказал, как вывел на соревнования ученицу Соколовской
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион России и Европы, участник Олимпийских игр 2018 года Дмитрий Алиев рассказал, как вывел на соревнования ученицу Светланы Соколовской Софью Важнову.

«Никакого нового статуса, на самом деле, нет, ни в коем случае не набиваюсь пока что в тренеры, хотя думаю, что предстоит мне ещё это. Сейчас это просто знак поддержки и уважения Светлане Владимировне Соколовской. У нас не так давно произошло событие в виде шоу на нашем катке, и Сонечка осталась кататься на неделю в Питере, готовилась к этому турниру. Тренеры уехали в Москву готовить других ребят, бывает такое, что всем не разорваться. Я иногда помогал Соне, наблюдал за её тренировочным процессом, как-то приняли такое совместное решение, я выдвинул свою кандидатуру, сказал: «Давайте я приеду и поддержу, мне всё равно делать нечего». С удовольствием приехал поддержать, уверен, что это непросто — выходить одной на лёд и кататься», — передаёт слова Алиева корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Отметим, во всероссийских соревнованиях «Серебряное ожерелье России» в Выборге, которые состоялись на прошедших выходных, принимала участие ученица Светланы Соколовской Софья Важнова. Она выиграла турнир с результатом 215,95 балла, а у бортика её поддерживал Дмитрий Алиев.

Материалы по теме
Наш знаменитый фигурист сам вывел на старт спортсменку! Новая роль Дмитрия Алиева
Наш знаменитый фигурист сам вывел на старт спортсменку! Новая роль Дмитрия Алиева
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android