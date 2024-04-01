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Алиев — о дальнейших планах: занимаюсь поиском музыки на следующий сезон

Алиев — о дальнейших планах: занимаюсь поиском музыки на следующий сезон
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Чемпион России и Европы, участник Олимпийских игр 2018 года Дмитрий Алиев рассказал о планах на следующий сезон.

«Очень всё спокойно. Занимаюсь поиском музыки на следующий сезон, хочу в этом году поставить программы немножко раньше, чем в том году, и на сборах уже накатывать их. Сейчас плотно углубился в творчество в виде музыки, написал несколько композиций, думаю их выпустить. В целом, такой немножко лайт-режим, параллельно прихожу и катаюсь, тренируюсь, чтобы держать себя в физической форме», — передаёт слова Алиева корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Ранее спортсмен поделился историей, как вывел на всероссийские соревнования «Серебряное ожерелье России» в Выборге ученицу Светланы Соколовской Софью Важнову. Она выиграла турнир с результатом 215,95 балла.

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