Алиев — о дальнейших планах: занимаюсь поиском музыки на следующий сезон

Чемпион России и Европы, участник Олимпийских игр 2018 года Дмитрий Алиев рассказал о планах на следующий сезон.

«Очень всё спокойно. Занимаюсь поиском музыки на следующий сезон, хочу в этом году поставить программы немножко раньше, чем в том году, и на сборах уже накатывать их. Сейчас плотно углубился в творчество в виде музыки, написал несколько композиций, думаю их выпустить. В целом, такой немножко лайт-режим, параллельно прихожу и катаюсь, тренируюсь, чтобы держать себя в физической форме», — передаёт слова Алиева корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Ранее спортсмен поделился историей, как вывел на всероссийские соревнования «Серебряное ожерелье России» в Выборге ученицу Светланы Соколовской Софью Важнову. Она выиграла турнир с результатом 215,95 балла.