«Совершенно другие чувства». Алиев вспомнил, как в 16 лет выводил фигуристку на старт

Чемпион России и Европы 2020 года, участник Олимпийских игр 2018 года Дмитрий Алиев признался, что не в первый раз в своей карьере выводил на турнир спортсмена в качестве тренера.

Напомним, на прошедших в конце марта соревнованиях «Серебряное ожерелье России» Алиев на старт в качестве тренера вывел ученицу Светланы Соколовской Софью Важнову.

«Один раз, очень давно, в 2015 году я выводил одну спортсменку, когда Евгений Владимирович (Рукавицын) не прилетел в Ниццу. Тогда совершенно иные чувства были. Сейчас был один из первых случаев, мандраж появился, я не понял, что вообще происходит (улыбается). В целом, мне очень понравилось, чуть даже страшнее было, чем выступать, какая-то двойная ответственность что ли. Теперь я прекрасно понимаю наши тренеров, хочется как-то их прижать поближе к себе, потому что я знаю, что они чувствуют», — передаёт слова Алиева корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.