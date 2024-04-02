Костомаров: друг меня постоянно подкалывает, мол, парковка бесплатная, маникюр не нужен

Олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира в танцах на льду, российский фигурист Роман Костомаров ответил, подвергается ли шуткам его новый статус.

Напомним, Костомаров был госпитализирован 10 января 2023 года с тяжёлой формой пневмонии. Из-за осложнений, связанных с болезнью, у спортсмена развился некроз конечностей. Ему были проведены ампутации на руках и ногах.

«У меня друг-фигурист Макс Ставиский, он всё время меня подкалывает: у тебя такие преимущества, парковка бесплатная, маникюр-педикюр не нужен, ноги не потеют, носки не нужны. Ну, на руки нужны теперь. Но есть ещё более жёсткие шутки. Он говорит: у тебя теперь экономия, если умрёшь, гробик-то маленький будет», — сказал Костомаров в эфире «Шоу Воли».