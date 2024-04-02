«Судьба меня уберегла». Лыжница Королёва вспомнила, как не попала на ОИ-2022 из-за ковида

Лыжница сборной Беларуси Анна Королёва высказалась о том, что пропустила Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай).

«За день до вылета на ОИ в Пекине я сдала положительный тест на ковид и с Олимпиадой попрощалась, даже не доехав до аэропорта. Наверное, судьба меня уберегла от тех Игр.

Там очень холодно было, на лыжи многие спортсмены жаловались, что вообще не едут. А у меня на тот момент не было ни одной холодной пары лыж на мороз. Ну и я думала – значит, так надо. Это осознание пришло уже потом.

А сначала, когда пришёл результат теста, слёзы потекли. Я тогда оставалась в Раубичах, тренировалась, сдавала каждый день эти тесты. Но они были положительные. В день открытия Олимпиады решила выйти на тренировку пораньше, чтобы не видеть церемонию и не расстраиваться. Церемонию вывели на большой экран на стадионе. Я мимо проезжала, посмотрела – и слёзы просто рекой полились. В этот момент было очень тяжело. Потом уже подумала – может, так надо? Придёт ещё моё время», — сказала Королёва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.