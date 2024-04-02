Тренер Минчук: Кадырова и Миронов пробуются в паре, но ничего конкретного пока нет

Тренер по фигурному катанию и ассистент Тамары Москвиной Артур Минчук заявил, что фигуристы Ясмина Кадырова и Илья Миронов тренируются вместе, но считать их парой пока рано.

«Ясмина Кадырова и Илья Миронов пробуются в паре, пробуются недавно — пару недель. Пробуем составить новый дуэт на радость зрителям. Ничего конкретного пока нет, но вроде получается, смотрятся хорошо», — приводит слова Минчука ТАСС.

Напомним, Кадырова до февраля 2024 года выступала в паре с Валерием Колесовым. Пара распалась после года совместного сотрудничества. В минувшем сезоне Кадырова и Колесов стали третьими на одном из этапов Гран-при России, а на чемпионате страны показали седьмой результат. До Колесова партнёром Кадыровой был Иван Бальченко, с которым она заняла второе место на Кубке России в 2020 году.

Последней же партнёршей Миронова была Диана Мухаметзянова. Вместе они стали серебряными призёрами юношеских Олимпийских игр – 2020 и финала юниорской серии Гран-при.