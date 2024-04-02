Тренер Алексей Тихонов объяснил поражения Бойковой и Козловского в сезоне-2023/2024

Бывший российский фигурист, а ныне тренер Алексей Тихонов подвёл итоги сезона-2023/2024 для чемпионов Европы и России Александры Бойковой и Дмитрия Козловского. Напомним, Тихонов является одним из специалистов, с которыми работает спортивная пара.

«У ребят такой сезон сложился непростой — переход в новую группу, другой подход к тренировкам, другой объём работы, к которому нужно привыкнуть. Нужно поверить в своих новых наставников, которые дают тебе план действий и работы, нужно время на это. Я считаю, что Саша с Димой в финале Гран-при России в Магнитогорске наконец сделали произвольную программу, которую мы бы хотели видеть. Это было катание очень стремительное и летящее, рёберное, с прекрасно выполненными сложнейшими элементами, очень напористое. У ребят есть огромные плюсы — мощь, скорость, невероятный напор, они завораживают всем этим, исполняют элементы на какой-то невероятной скорости. Если Александра Бойкова делает выбросы, она выезжает с такой же скоростью, как и на входе, — это большое мастерство, которое им присуще», — приводит слова Тихонова ТАСС.

Напомним, в сезоне-2023/2024 Бойкова/Козловский становились первыми на двух этапах Гран-при России, а также занимали второе место после пары Мишина/Галлямов на главных стартах сезона — чемпионате России и Спартакиаде сильнейших.