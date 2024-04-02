Мозер — о жестокости тренеров: грань может быть только в голове у специалиста

Тренер по фигурному катанию Нина Мозер порассуждала о жестокости и требовательности современных специалистов. Она заявила, что данные понятия — разные вещи.

«Требовательность и жестокость — абсолютно разные вещи. Грань может быть только в голове у специалиста. Зависит от его культуры, воспитанности и понимания. Когда специалист не знает, как привести спортсменов к результатам, он начинает использовать методы, уходящие в степень жестокости и некорректного поведения», — сказала Мозер в ролике на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, российские фигуристы отстранены от турниров под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) с марта 2022 года. В октябре 2023 года организация оставила в силе санкции в отношении россиян.