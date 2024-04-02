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Источник: Матвей Ветлугин перешёл из группы Алексея Мишина к Евгению Рукавицыну

Источник: Матвей Ветлугин перешёл из группы Алексея Мишина к Евгению Рукавицыну
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Российский фигурист, бронзовый призёр финала Кубка России 2022 года Матвей Ветлугин сменил тренерский штаб. Спортсмен ушёл из группы известного советского и российского тренера Алексея Мишина к Евгению Рукавицыну. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Отметим, что в 2021 году фигурист перешёл из школы «Москвич» под руководством Людмилы Сапроновой в Санкт-Петербург к Мишину, впоследствии добившись с ним основных успехов в карьере и закрепившись в составе сборной России.

Группа Евгения Рукавицына также тренируется в Санкт-Петербурге, на катке «Академии фигурного катания». В числе самых известных спортсменов Рукавицына — чемпион России и Европы Дмитрий Алиев, серебряный призёр чемпиона России Макар Игнатов, серебряный призёр юношеских Олимпийских игр Анна Фролова.

Напомним, сезон-2023/2024 сложился для Матвея Ветлугина неудачно. На чемпионате России 2024 года в Челябинске фигурист стал 14-м, на Спартакиаде сильнейших в Магнитогорске — 10-м.

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