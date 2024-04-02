ФФКСПб: решение о переходе Ветлугина к Рукавицыну будет принято на ближайшем исполкоме

Пресс-служба Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга в беседе с «Чемпионатом» ответила на вопрос о переходе российского фигуриста Матвея Ветлугина из группы Алексея Мишина к Евгению Рукавицыну. Напомним, сегодня, 2 апреля, стало известно, что спортсмен сменил тренерский штаб после трёх лет совместной работы.

«Матвей Ветлугин изъявил желание тренироваться в группе Евгения Рукавицына. Он уже провёл две тренировки, Евгений Владимирович не против его взять, но окончательное решение о возможном переходе будет принято на ближайшем исполкоме Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Анастасии Матросовой в пресс-службе Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга

Отметим, что переход может быть связан с плохими результатами Матвея Ветлугина в сезоне-2023/2024. На чемпионате России 2024 года в Челябинске фигурист стал 14-м, на Спартакиаде сильнейших в Магнитогорске — 10-м.