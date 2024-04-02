Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Матвей Ветлугин отреагировал на информацию о смене тренерского штаба

Бронзовый призёр финала Кубка России-2022, российский фигурист Матвей Ветлугин отреагировал на появившуюся сегодня, 2 апреля, информацию о смене спортсменом тренерского штаба. Напомним, фигурист ушёл из группы известного советского и российского тренера Алексея Мишина к другому специалисту Евгению Рукавицыну в «Академию фигурного катания».

«Да, я нахожусь в группе Евгения Владимировича на просмотре», — приводит слова Ветлугина «РИА Новости».

Напомним, сезон-2023/2024 сложился для Матвея Ветлугина неудачно. На чемпионате России 2024 года в Челябинске фигурист стал 14-м, на Спартакиаде сильнейших в Магнитогорске — 10-м.

Ранее стало известно, что Ветлугин уже провёл с Рукавицыным две тренировки. Однако официально переход будет оформлен на ближайшем исполкоме Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга.