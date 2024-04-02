Фигуристка Константинова: фигурное катание до сих пор приносит мне хороший доход

Российская фигуристка Станислава Константинова, участница чемпионатов мира и Европы, рассказала о заработке в фигурном катании. По словам спортсменки, несмотря на то что она перестала выступать ещё в 2021 году, Константинова всё равно имеет довольно хороший доход, связанный именно со спортом.

«Фигурное катание сейчас приносит мне неплохой доход. Я неплохо зарабатываю. Могу себя полностью обеспечить. Даже больше, чем нужно. Конечно, мне хотелось бы попробовать себя в чём-то другом, но пока я не могу себе позволить отдыхать от фигурного катания. Потому что это мой основной доход. И, к счастью, я безумно кайфую от постановок. Мне это очень нравится. Это помогает мне себя реализовывать. Я вижу свой прогресс в этом, я могу работать очень много часов подряд, могу работать в любом состоянии. Работать тренером, конечно, тяжело. Это выматывает. Но вот именно постановочная работа, подбор музыки, нарезка музыки, обработка музыки, постановка хореографии — я могу в этом найти всё, чем я хотела бы заниматься. Так что если бы мне сказали выбрать какую-то одну вещь, которая у меня 100% получается и которой я готова заниматься всю жизнь, наверное, я выберу постановки», — сказала Константинова в интервью на YouTube-канале Елизаветы Худайбердиевой.

Напомним, Константинова пропустила сезон-2021/2022 из-за множества травм и перенесённой коронавирусной инфекции. В январе 2023 года спортсменка объявила о завершении карьеры.

В 2024 году фигуристка была приглашена для участия в турнире шоу-программ «Русский вызов», однако не выступила по решению организаторов.