Тихонов рассказал, как Тутберидзе и Тарасова повлияли на его становление как тренера

Бывший российский фигурист Алексей Тихонов высказался о сложности работы тренером. Напомним, Тихонов является одним из специалистов, с которым работают спортивная пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, а также дочь фигуриста и Марии Петровой, его партнёрши по спортивной карьере, Полина Тихонова.

«Третий сезон я работаю конкретно тренером, опыта и знаний становится больше, но этот процесс бесконечен. Ты учишься и у своих спортсменов, и у великих тренеров, например, у Этери Георгиевны Тутберидзе. Я общаюсь и с Татьяной Анатольевной Тарасовой, всегда слушаю её комментарии и подсказки. Она никогда не жалеет своего опыта для того, чтобы передать его тем, кто этого хочет. Алексей Николаевич Мишин делает замечания в отношении нашей дочери, спортсменки Полины Тихоновой. Всё это очень важно, если ты готов слышать и слушать и применять то, что люди дают. Низкий поклон всем тренерам, которые живут фигурным катанием и дают возможность спортсменам достигать невероятных высот и в техническом мастерстве, и в эмоциональном», — приводит слова Тихонова ТАСС.

Напомним, Тихонов с 2021 года работает в команде Этери Тутберидзе. Он тренировал серебряных призёров Олимпийских игр в Пекине Евгению Тарасова и Владимира Морозова, а сейчас сотрудничает с чемпионами Европы Александрой Бойковой и Дмитрием Козловским.