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Малинин и Дикиджи — главные сенсации сезона по версии читателей «Чемпионата»

Малинин и Дикиджи — главные сенсации сезона по версии читателей «Чемпионата»
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Сегодня, 3 апреля, на «Чемпионате» завершилось голосование за главную сенсацию сезона-2023/2024. По итогам голосования победила «шестиквадка» Ильи Малинина, которую он впервые исполнил на чемпионате мира в Монреале (Канада). Вторым по важности событием стал взлёт Владислава Дикиджи, который сумел стать серебряным призёром чемпионата России и бронзовым призёром Спартакиады сильнейших.

Главная сенсация сезона-2023/2024. Результаты голосования «Чемпионата»

1. «Шестиквадка» Ильи Малинина.
2. Взлёт Владислава Дикиджи.
3. Возвращение Романа Савосина.
4. Прорыв Ксении Синицыной.
5. Прорыв Анны Фроловой.
6. Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный — третий дуэт России.
7. Доминирование Евгения Семененко в России.
8. Гегемония Каори Сакамото.
9. Мощный дебют Минервы Фабьенне Хазе и Никиты Володина.
10. Победы Динны Стеллато-Дудек.

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