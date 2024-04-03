Малинин и Дикиджи — главные сенсации сезона по версии читателей «Чемпионата»

Сегодня, 3 апреля, на «Чемпионате» завершилось голосование за главную сенсацию сезона-2023/2024. По итогам голосования победила «шестиквадка» Ильи Малинина, которую он впервые исполнил на чемпионате мира в Монреале (Канада). Вторым по важности событием стал взлёт Владислава Дикиджи, который сумел стать серебряным призёром чемпионата России и бронзовым призёром Спартакиады сильнейших.
Главная сенсация сезона-2023/2024. Результаты голосования «Чемпионата»
1. «Шестиквадка» Ильи Малинина.
2. Взлёт Владислава Дикиджи.
3. Возвращение Романа Савосина.
4. Прорыв Ксении Синицыной.
5. Прорыв Анны Фроловой.
6. Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный — третий дуэт России.
7. Доминирование Евгения Семененко в России.
8. Гегемония Каори Сакамото.
9. Мощный дебют Минервы Фабьенне Хазе и Никиты Володина.
10. Победы Динны Стеллато-Дудек.