Малинин и Дикиджи — главные сенсации сезона по версии читателей «Чемпионата»

Сегодня, 3 апреля, на «Чемпионате» завершилось голосование за главную сенсацию сезона-2023/2024. По итогам голосования победила «шестиквадка» Ильи Малинина, которую он впервые исполнил на чемпионате мира в Монреале (Канада). Вторым по важности событием стал взлёт Владислава Дикиджи, который сумел стать серебряным призёром чемпионата России и бронзовым призёром Спартакиады сильнейших.

Главная сенсация сезона-2023/2024. Результаты голосования «Чемпионата»

1. «Шестиквадка» Ильи Малинина.

2. Взлёт Владислава Дикиджи.

3. Возвращение Романа Савосина.

4. Прорыв Ксении Синицыной.

5. Прорыв Анны Фроловой.

6. Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный — третий дуэт России.

7. Доминирование Евгения Семененко в России.

8. Гегемония Каори Сакамото.

9. Мощный дебют Минервы Фабьенне Хазе и Никиты Володина.

10. Победы Динны Стеллато-Дудек.