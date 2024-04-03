Хореограф Морошкин рассказал, почему Гуменник вернул программу «Спартак»

Хореограф Николай Морошкин, работающий с серебряным и бронзовым призёром чемпионата России Петром Гуменником, в спортивном клубе фигурного катания Тамары Москвиной в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой высказался о программах своего ученика.

– Кто предложил вернуть программу «Спартак»?

– Я вскользь предложил, помнил, что у Петра была такая программа. Когда её ставили, мы немножко опередили события, потому что только сейчас он созрел и может в полной мере всё показать. Был запрос и от фанатов Петра, они хотели ещё раз посмотреть «Спартака». Мы хотим показывать на льду части нашей культуры, это была хорошая идея, Илья Авербух её одобрил, и мы с удовольствием её реализовали.

Напомним, программу «Спартак» Пётр Гуменник показал на шоу Ильи Авербуха «Вместе и навсегда», которое проходило в Петербурге 26 марта.