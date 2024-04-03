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«Вдохновились Полуниным». Хореограф Морошкин объяснил, зачем Гуменник катался с цепью

«Вдохновились Полуниным». Хореограф Морошкин объяснил, зачем Гуменник катался с цепью
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Известный российский хореограф Николай Морошкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой дал комментарий о программе «Спартак» его ученика, серебряного и бронзового призёра чемпионата России Петра Гуменника. Напомним, эту постановку Гуменник показал на недавнем шоу Ильи Авербуха «Вместе и навсегда» в Санкт-Петербурге.

– Как в номере появилась цепь?

– Цепь предложил я, вдохновились мы Сергеем Полуниным и его исполнением «Спартака». Там была часть с цепями, и мы решили сделать свою версию. Пётр нашел её на каком-то маркетплейсе и принёс. С такими инструментами творческие импульсы усиливаются.

– Тяжелый инструмент?

– Да, настоящая тяжёлая цепь. Я первым начал с ней упражняться и пару раз себя немножко поддушил. Когда пытались её разматывать-перематывать, она как-то пару раз продавила, следы остались.

– В номере Пётр даже исполнял прыжки с цепью в руках, сложно было адаптироваться?

– Это вообще было здорово. Он умеет правильно группироваться, просто нужно чуть больше концентрации. У него хорошо получается, думаю, если будем дополнять номер, ещё пару прыжков добавим.

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