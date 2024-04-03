Аделина Сотникова обручилась с теннисистом Дмитрием Попко

Олимпийская чемпионка 2014 года, четырёхкратная чемпионка России в женском одиночном катании Аделина Сотникова сообщила, что обручилась со своим возлюбленным, теннисистом Дмитрием Попко.

«Я сказала: «Да»», — подписала Сотникова фотографию.

Фото: из личного архива Аделины Сотниковой

Сотниковой долгое время удавалось скрывать отношения с Попко. В конце ноября 2022 года Аделина впервые стала мамой, родив от Попко сына, которого назвали Адрианом. Впоследствии фигуристка перестала скрывать отношения с возлюбленным.

Отметим, что Попко на мировой арене представляет Казахстан, хотя сам родился в Санкт-Петербурге.

Сотникова является первой одиночницей, которая принесла России олимпийское золото в индивидуальном зачёте. Также на счету россиянки серебряные медали чемпионатов Европы 2013 и 2014 годов.