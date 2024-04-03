Екатерина Боброва обратилась к аудитории подкаста «Ход коньком» после рождения ребёнка

Олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях, бронзовый призёр чемпионата мира в танцах на льду Екатерина Боброва обратилась к аудитории подкаста «Чемпионата» «Ход коньком» в честь завершения третьего сезона шоу.

«Вы могли заметить, что я отсутствовала последние два выпуска подкаста «Ход коньком», но на то были самые радостные причины. 2 апреля я родила здорового мальчика. Я хочу сказать огромное спасибо всем за добрые слова и пожелания в комментариях под предыдущим выпуском — я всё прочитала. Далее хочу поблагодарить всех за поздравления под этим.

Завершая уже третий сезон подкаста «Ход коньком», хочется поблагодарить вас, наши уважаемые слушатели и зрители, за все ваши комментарии, за все ваши просмотры, за мнения, споры с нами. Мы делаем это для вас и рады отклику настоящих любителей и ценителей фигурного катания. Ещё хочется поблагодарить всех гостей нашей студии, которые находили время в своём плотном графике и приходили отвечать на наши вопросы, делиться историями и высказывать своё мнение.

Также хочется сказать огромное спасибо всей команде «Чемпионата», которая амбициозно и с воодушевлением подходит к созданию каждого выпуска. Коллеги, вы лучшая команда, о которой можно только мечтать! И отдельно хочу поблагодарить за этот сезон моего соведущего и друга Андрея Журанкова. Мы с тобой можем бесконечно обсуждать фигурное катание, и это приносит колоссальное удовольствие! Наверное, именно поэтому в третьем сезоне мы поставили несколько рекордов по просмотрам, и это только начало!

Возьму на себя ответственность поставить точку в третьем сезоне подкаста «Ход коньком». Мы не прощаемся, а говорим до свидания. До встречи осенью, друзья! Всем хорошего межсезонья и берегите себя», — сказала Боброва в новом выпуске подкаста «Ход коньком».