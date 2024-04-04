«Там такие игры престолов, что мама не горюй». Ставиский — об интригах в танцах на льду

Двукратный чемпион мира в танцах на льду Максим Ставиский рассказал о конкуренции дуэтов внутри отдельных стран.

«Там такие интриги, игры престолов, что мама не горюй. Там ни одной фигуры незадействованной нет. Разумеется, и тренеры, и федерации между собой борются. Изначально, приезжаешь, например, на какой-то этап Гран-при и, конечно, за первую пару федерация будет впрягаться. Приезжает вторая пара, которая понимает, что наверняка продадут под первую пару. Здесь, конечно, тренеры будут как-то договариваться, будут вести свою работу. Не будем говорить «договорняк», потому что всё равно, как ни крути, всё идёт от спортсменов, как они катаются. На голом месте ты ничего не сотворишь. Вторая пара должна быть сильная: во-первых, чтобы её можно было продать подороже, во-вторых, если вдруг что-то происходит с первой парой, вторая сможет вместо них вступить в конкуренцию. Не могу сказать, что тренеры отдельно работают, федерация отдельно — все при делах. Пустых мест нет абсолютно», — сказал Ставиский в эфире нового выпуска подкаста «Чемпионата» «Ход коньком».