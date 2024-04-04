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«У Жулина действительно спокойно». Ставиский — о переходе Степановой и Букина

«У Жулина действительно спокойно». Ставиский — о переходе Степановой и Букина
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Двукратный чемпион мира Максим Ставиский прокомментировал переход в межсезонье действующих чемпионов России в танцах на льду Александры Степановой и Ивана Букина в группу тренера Александра Жулина.

«Плюс Саши Жулина – он говорит: «Вы должны получать удовольствие». Те же самые Степанова и Букин, я с ними разговаривал, они сказали: «Нам нужно было какое-то спокойствие». Не знаю, какое спокойствие-неспокойствие у них раньше было, но у Саши действительно спокойно. Там их хвалят, повышают самооценку — это немаловажно, между прочим. А кататься они, конечно, умеют, но им тоже есть куда расти», — сказал Ставиский в подкасте «Ход коньком» на «Чемпионате».

Ранее Степанова и Букин с момента создания дуэта занимались в группе тренеров Ирины Жук и Александра Свинина.

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