Ставиский — о Малинине: человек делает 6 четверных, какая там программа — мне по барабану

Двукратный чемпион мира Максим Ставиский поделился мнением о катании американского фигуриста Ильи Малинина.

«Ну, вот Малинин. Всем же наплевать, какая у него программа и как он катается. Катание-то у него ещё не мастерское, угловатое немного. Стопы не работают. Хотя человек прыгает такие прыжки. Где нужно, они работают, а в катании… Человек делает шесть четверных, какая там программа — мне по барабану (смеётся). Ещё этот бедуинский с переворотом: я вообще не понял, что это такое — о чём вы говорите!

Конечно, он подрастёт и подтянется по катанию. Кстати, ещё не факт, что если подтянется по катанию, то не перестанет прыгать. Тут надо баланс искать», — сказал Ставиский в подкасте «Ход коньком» на «Чемпионате».