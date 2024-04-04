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Ученик Мишиной Роман Хамзин выиграл первенство России старшего возраста в Казани

Ученик Мишиной Роман Хамзин выиграл первенство России старшего возраста в Казани
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Ученик Татьяны Мишиной Роман Хамзин стал победителем первенства России – 2024 среди фигуристов старшего возраста, в сумме он получил от судей 252,89 балла. В произвольной программе Хамзин чисто исполнил тройной аксель, каскад четверной тулуп + тройной тулуп, сольный четверной тулуп. Серебряным призёром соревнований стал Вадим Воронов, тройку лучших замкнул Иван Рамзенков.

Фигурное катание. Первенство России среди девушек и юношей (старший возраст), Казань. Юниоры, КМС. Итоговое положение

1. Роман Хамзин – 252,89 балла.
2. Вадим Воронов – 246,59.
3. Иван Рамзенков – 245,62.
4. Артём Федотов – 235,03.
5. Никита Сарновский – 234,12.
6. Добромир Воронов – 228,44.
7. Илья Мальков – 223,79.
8. Макар Пузин – 221,55.
9. Илья Строганов – 220,36.
10. Глеб Ковтун – 215,42.

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