Ученик Мишиной Роман Хамзин выиграл первенство России старшего возраста в Казани

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Ученик Татьяны Мишиной Роман Хамзин стал победителем первенства России – 2024 среди фигуристов старшего возраста, в сумме он получил от судей 252,89 балла. В произвольной программе Хамзин чисто исполнил тройной аксель, каскад четверной тулуп + тройной тулуп, сольный четверной тулуп. Серебряным призёром соревнований стал Вадим Воронов, тройку лучших замкнул Иван Рамзенков.

Фигурное катание. Первенство России среди девушек и юношей (старший возраст), Казань. Юниоры, КМС. Итоговое положение

1. Роман Хамзин – 252,89 балла.

2. Вадим Воронов – 246,59.

3. Иван Рамзенков – 245,62.

4. Артём Федотов – 235,03.

5. Никита Сарновский – 234,12.

6. Добромир Воронов – 228,44.

7. Илья Мальков – 223,79.

8. Макар Пузин – 221,55.

9. Илья Строганов – 220,36.

10. Глеб Ковтун – 215,42.