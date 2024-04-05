«Чемпионат» проводит голосование за самое неожиданное событие сезона-2023/2024
На «Чемпионате» проходит подведение итогов сезона-2023/2024 в фигурном катании. Ранее завершились голосования за лучший танцевальный дуэт и лучшую спортивную пару, а также главную сенсацию и лучшего тренера сезона. Теперь предстоит выбрать самое неожиданное событие минувшего сезона в фигурном катании.
В список номинантов в категории «самое неожиданное событие сезона» входят:
- Четверной аксель Дикиджи
- Дисквалификация Валиевой
- Приостановка карьеры Туктамышевой
- Завершение карьеры Самарина
- Переход Мозалёва к Тутберидзе
- Завершение карьеры Тарасовой и Морозова
- Переход Ветлугина к Рукавицыну
- Сальто Адама Сяо Хим Фа
- Возвращение Алисы Лью
- Травма Морозов и слухи о смене гражданства
- Распад дуэта Шанаева/Дрозд
Для участия в голосовании необходимо зарегистрироваться на сайте «Чемпионата».
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