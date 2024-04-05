«Чемпионат» проводит голосование за самое неожиданное событие сезона-2023/2024

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На «Чемпионате» проходит подведение итогов сезона-2023/2024 в фигурном катании. Ранее завершились голосования за лучший танцевальный дуэт и лучшую спортивную пару, а также главную сенсацию и лучшего тренера сезона. Теперь предстоит выбрать самое неожиданное событие минувшего сезона в фигурном катании.

В список номинантов в категории «самое неожиданное событие сезона» входят:

Четверной аксель Дикиджи

Дисквалификация Валиевой

Приостановка карьеры Туктамышевой

Завершение карьеры Самарина

Переход Мозалёва к Тутберидзе

Завершение карьеры Тарасовой и Морозова

Переход Ветлугина к Рукавицыну

Сальто Адама Сяо Хим Фа

Возвращение Алисы Лью

Травма Морозов и слухи о смене гражданства

Распад дуэта Шанаева/Дрозд

Для участия в голосовании необходимо зарегистрироваться на сайте «Чемпионата».