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«Чемпионат» проводит голосование за самое неожиданное событие сезона-2023/2024

«Чемпионат» проводит голосование за самое неожиданное событие сезона-2023/2024
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На «Чемпионате» проходит подведение итогов сезона-2023/2024 в фигурном катании. Ранее завершились голосования за лучший танцевальный дуэт и лучшую спортивную пару, а также главную сенсацию и лучшего тренера сезона. Теперь предстоит выбрать самое неожиданное событие минувшего сезона в фигурном катании.

В список номинантов в категории «самое неожиданное событие сезона» входят:

  • Четверной аксель Дикиджи
  • Дисквалификация Валиевой
  • Приостановка карьеры Туктамышевой
  • Завершение карьеры Самарина
  • Переход Мозалёва к Тутберидзе
  • Завершение карьеры Тарасовой и Морозова
  • Переход Ветлугина к Рукавицыну
  • Сальто Адама Сяо Хим Фа
  • Возвращение Алисы Лью
  • Травма Морозов и слухи о смене гражданства
  • Распад дуэта Шанаева/Дрозд

Для участия в голосовании необходимо зарегистрироваться на сайте «Чемпионата».

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