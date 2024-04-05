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Гербольдт: на сегодняшний день Петросян лучшая. Но я не думаю, что она недосягаема

Гербольдт: на сегодняшний день Петросян лучшая. Но я не думаю, что она недосягаема
Аделия Петросян
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Бывшая российская фигуристка Катарина Гербольдт оценила выступление Аделии Петросян в минувшем сезоне. Она считает, что соперницы Петросян могут к ней приблизиться и составить конкуренцию.

«Можно ли сказать, что Аделия Петросян сейчас недосягаема в женском одиночном катании? Я бы в принципе не назвала сейчас кого-то недосягаемым. У нас очень много талантливых молодых девчонок и мальчишек, которые каждый год стремятся быть лучше, у девчонок это особенно заметно — каждый год у нас новый лидер. Конечно, на сегодняшний день Аделия Петросян лучшая. Но я не думаю, что она недосягаема. В следующем сезоне снова будет борьба, и лидер может смениться», — сказала Гербольдт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Напомним, Аделия Петросян является победительницей Спартакиады сильнейших — 2024 в женском одиночном катании, двукратной чемпионкой финала Гран-при России. Ранее стало известно, что фигуристка заняла второе место по количеству заработанных призовых за сезон.

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