Гербольдт: на сегодняшний день Петросян лучшая. Но я не думаю, что она недосягаема

Бывшая российская фигуристка Катарина Гербольдт оценила выступление Аделии Петросян в минувшем сезоне. Она считает, что соперницы Петросян могут к ней приблизиться и составить конкуренцию.

«Можно ли сказать, что Аделия Петросян сейчас недосягаема в женском одиночном катании? Я бы в принципе не назвала сейчас кого-то недосягаемым. У нас очень много талантливых молодых девчонок и мальчишек, которые каждый год стремятся быть лучше, у девчонок это особенно заметно — каждый год у нас новый лидер. Конечно, на сегодняшний день Аделия Петросян лучшая. Но я не думаю, что она недосягаема. В следующем сезоне снова будет борьба, и лидер может смениться», — сказала Гербольдт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Напомним, Аделия Петросян является победительницей Спартакиады сильнейших — 2024 в женском одиночном катании, двукратной чемпионкой финала Гран-при России. Ранее стало известно, что фигуристка заняла второе место по количеству заработанных призовых за сезон.