«Это вызывает уважение, гордость и радость». Гербольдт — о четверном акселе Дикиджи

Экс-фигуристка Катарина Гербольдт рассказала о своём мнение касательного четверного акселя российского фигуриста Владислава Дикиджи.

«Есть ли потенциал вставлять четверной аксель в программу? Я думаю, что они будут к этому стремиться, потому что любой элемент учится для того, чтобы когда-то вставить его в программу. Я, естественно, порадовалась, что Влад прыгнул четверной аксель, потому что раньше говорили, что на это способен только Малинин. Но Дикиджи доказал, что это абсолютно не так, и это здорово. Второй человек в мире, который сделал четверной аксель чисто на одну ногу — это наш российский спортсмен, и это вызывает уважение, гордость и радость», — сказала Гербольдт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Мы хотим узнать ваше мнение об эксклюзивном контенте