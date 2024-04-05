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«Это вызывает уважение, гордость и радость». Гербольдт — о четверном акселе Дикиджи

«Это вызывает уважение, гордость и радость». Гербольдт — о четверном акселе Дикиджи
Катарина Гербольдт
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Экс-фигуристка Катарина Гербольдт рассказала о своём мнение касательного четверного акселя российского фигуриста Владислава Дикиджи.

«Есть ли потенциал вставлять четверной аксель в программу? Я думаю, что они будут к этому стремиться, потому что любой элемент учится для того, чтобы когда-то вставить его в программу. Я, естественно, порадовалась, что Влад прыгнул четверной аксель, потому что раньше говорили, что на это способен только Малинин. Но Дикиджи доказал, что это абсолютно не так, и это здорово. Второй человек в мире, который сделал четверной аксель чисто на одну ногу — это наш российский спортсмен, и это вызывает уважение, гордость и радость», — сказала Гербольдт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

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